Compagnia Cigno premiata a Giffoni

SALERNO, 25 GIU - La Compagnia del Cigno al Giffoni Film Festival. Dopo il successo dello scorso gennaio in prima serata su Rai1, la serie "La Compagnia del Cigno", ideata e diretta da Ivan Cotroneo, arriva alla 49esima edizione del GFF. Insieme al regista, il 22 luglio, incontreranno i giffoners e i masterclassers CULT anche i 7 giovani protagonisti della serie: Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora e Francesco Tozzi. "E' con grande felicità - ha spiegato Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction - che apprendo del Giffoni Experience Award attribuito a La compagnia del Cigno. Un premio che viene da un Festival che nasce per guardare al mondo dei ragazzi è la migliore conferma per un progetto che ha già ottenuto uno straordinario seguito da parte del pubblico. Abbiamo creduto fortemente, con Indigo Film, nella storia scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Ivan Cotroneo.