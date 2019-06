Serie tv per l'estate, arriva Riviera

ROMA, 25 GIU - Riviera la serie che sullo sfondo dell'assolato sud della Francia racconta gli intrighi e gli scandali dell'opulenta e glamour elite della Costa Azzurra, sbarca da domani, in prima serata, per la prima volta in chiaro su Canale 5. Serie crime britannica (che ha già appassionato il pubblico di Sky Atlantic- la piattaforma pay proporrà va detto a luglio la seconda stagione), e che vede come protagonista la celebre attrice statunitense Julia Stiles, è stata ideata dal premio Oscar Neil Jordan ("La moglie del soldato", "Intervista col vampiro") che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. La morte del filantropo miliardario Costantine Clios (Anthony LaPaglia), avvenuta durante un'esplosione sullo yatch di un commerciante d'armi russo, rivoluziona la vita della moglie Georgina Marjorie Clios, una curatrice d'arte americana. Si tratta di un incidente o di un omicidio? La donna decide di indagare alla ricerca della verità e questo la porterà alla conoscenza di un lato oscuro e finora nascosto del marito