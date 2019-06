Rava a Umbria Jazz per i suoi 80 anni

PERUGIA, 25 GIU - Enrico Rava festeggia i suoi 80 anni (li compirà il 20 agosto) e si fa un regalo d'eccezione: girare per teatri, club e festival di tutto il mondo con una "Special Edition" che raccoglie alcuni dei talenti da lui scoperti e lanciati negli ultimi anni. A Perugia in occasione di Umbria Jazz sarà impegnato il 20 luglio al Teatro Morlacchi. Un ottantenne, Rava, che, come accade per i grandi jazzmen, non perde mai quella freschezza di idee che porta a inventare formule e progetti, costruire inedite partnership artistiche, scoprire e valorizzare musicisti emergenti, come con Rava Under 21 e New Generation. Nella Special Edition che si esibirà a Perugia ritroviamo alcuni dei giovani da lui lanciati. La formazione è un sestetto di cui fanno parte Francesco Bearzatti, Giovanni Guidi e la sezione ritmica del New Quartet che vinse nel 2015 il referendum di Musica Jazz: Francesco Diodati alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.