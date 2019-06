Borghi premio all'Ischia Film Festival

NAPOLI, 24 GIU - L'Ischia Film Festival premia Alessandro Borghi, già David di Donatello quest'anno per la sua interpretazione di Stefano Cucchi nel film di Alessio Cremonini 'Sulla mia pelle', che il festival proietterà come omaggio al suo protagonista. Borghi in questa stagione cinematografica è stato anche Remo ne 'Il primo re' di Matteo Rovere, recitando in latino arcaico. Il premio Alessandro Borghi, 2019 è stato assegnato dai direttori artistici del festival Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, l'attore lo riceverà dalle loro mani il 5 luglio, sui bastioni del Castello Aragonese. La diciassettesima edizione dell'Ischia Film Festival si terrà dal 29 giugno al 6 luglio 2019, la manifestazione è realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema, della Regione Campania, del Comune d'Ischia, e con il sostegno di Campari, BPER Banca, Artisti 7607 e Mini.