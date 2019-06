Maggio, Gatti chiude 82/o Festival

FIRENZE, 24 GIU - Il concerto del maestro Daniele Gatti, in programma il 26 giugno, chiude l'82mo Festival del Maggio musicale fiorentino che ha registrato oltre 120 eventi. Gatti dirigerà l'orchestra del Maggio nella Sinfonia n. 3 H. 186 Liturgique di Arthur Honegger e Aleksandr Nevskij op. 78, cantata per mezzosoprano, coro e orchestra dalla musica per il film di Sergej Ejzenstejn di Sergej Prokof'ev. Il cartellone estivo del Maggio riprende dal 5 luglio con tre titoli lirici in programma per tutto il mese.