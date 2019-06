Accademici Ue per Summer School Pasolini

CASARSA DELLA DELIZIA (PORDENONE), 24 GIU - Una Summer School dedicata all'opera di Pier Paolo Pasolini è in programma a Casarsa della Delizia (Pordenone) dall'11 al 14 settembre: un'iniziativa che porterà nella terra del poeta accademici da tutta Europa e non solo, a testimonianza dell'immutato interesse che suscita la figura del poeta, regista e scrittore. L'iniziativa è promossa dal Centro Studi pasoliniani e curata dai docenti Lisa Gasparotto (Università di Milano-Bicocca) e Paolo Desogus (Sorbonne Université Parigi). Fino al 30 giugno sono aperte le candidature per i 25 posti disponibili, destinati a studenti universitari, laureandi o ricercatori italiani e stranieri interessati ad approfondire il tema legato all'opera pasoliniana: "la poesia: temi, forme e lingua". I docenti arriveranno da vari atenei italiani, oltre che dalle Università di Parigi-Sorbonne e di Ginevra. Previste lezioni frontali e alcuni incontri con autori e critici e studiosi della materia affermati. (ANSA).