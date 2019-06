incassi Usa, il re è Toy Story 4

ROMA, 23 GIU - Toy Story 4, l'atteso sequel Disney del film d'animazione Pixar che ha segnato un'epoca, a quasi 25 anni dal primo episodio della saga è uscito nel fine settimana in America (in Italia dal 26) e domina il box office Usa con 118 milioni di dollari. Un risultato importante ma non da record, secondo gli analisti americani del botteghino nonostante recensioni nettamente positive. Al secondo posto, a distanza siderale, l'horror Child's Play con Aubrey Plaza e Mark Hamill con 14 milioni e al terzo l'action Anna di Luc Besson con Sasha Luss e Helen Mirren con 3,5 milioni di dollari