Temptation Island, al via sesta stagione

ROMA, 23 GIU - L'amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? Questa è la domanda a cui cercano di dare risposta le coppie non sposate e senza figli in comune, che chiedono di partecipare a "Temptation Island", il docu-reality in onda dal 24 giugno in prima serata su Canale 5. A guidare il racconto di questa sesta edizione sarà come al solito Filippo Bisciglia. Sarà lui a raccogliere le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte che le sei coppie compiranno attorno alla circumnavigazione della loro storia di coppia. Abbandonata la vita frenetica di tutti i giorni, i doveri e le responsabilità, 6 coppie - Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina - vivranno, per 21 giorni consecutivi, divise all'interno del villaggio e isolate dal resto del mondo. Da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single, dall'altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 uomini single.