Torna Lemebel nella settimana del Pride

MILANO, 23 GIU - Il 29 maggio è uscito per 'Edicola', casa editrice che vive e pubblica tra Italia e Cile, il libro di Pedro Lemebel 'Di perle e cicatrici' con la traduzione di Silvia Falorni. "Artista e scrittore cileno, il miglior poeta della mia generazione senza bisogno di scrivere poesie", come lo definì Roberto Bolao, Pedro Lemebel è stato e continua a essere un personaggio iconico della critica sociale e politica, simbolo internazionale della liberazione omosessuale. Non a caso Edicola lo propone al pubblico italiano a ridosso della settimana del Pride. Artista complesso dalla prosa al tempo stesso colta e oscena, Lemebel ha saputo raccontare con lucidità e coraggio la profonda oscurità di un paese ferito. Pubblicato per la prima volta in Cile nel 1998, 'Di perle e cicatrici' raccoglie 70 cronache che l'autore compilò per il programma radiofonico Cancionero di Radio Tierra.