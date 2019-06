Guzzanti, amo le sfide come Toy Story 4

ROMA, 23 GIU - "E' ancor presto per parlarne, ma sto scrivendo per Sky, ho dei progetti abbastanza comici per Sky e Netflix". Lo anticipa all'ANSA Corrado Guzzanti, che sta anche per tornare in sala come voce di una delle new entry di Toy Story 4 di Josh Cooley, in uscita dal 26 giugno con Disney. L'attore, che è anche impegnato nelle riprese della settima stagione (la terza per Guzzanti) de I delitti del BarLume per Sky, nel film doppia Duke Caboom (in originale la voce è di Keanu Reeves), uno spericolato pilota acrobatico canadese. "In questo momento della mia carriera amo divertirmi con cose che non ho mai fatto" spiega. "Il mio personaggio è molto carino, un motociclista vintage a molla, molto anni '70, con i baffoni alla Village people, mi ricorda i giocattoli di quando ero bambino. E' esibizionista e un po' sbruffone, ma molto sensibile, ha dovuto superare il trauma dell'abbandono da parte di un bambino un po' carogna, di quelli che buttano i giochi appena non gli piacciono più".