American Marriage al Taormina Film Fest

ROMA, 22 GIU - American Marriage diretto da Giorgio Arcelli Fontana e co-sceneggiato dal premio Oscar James Ivory verrà presentato il 4 luglio al Taormina Film Festival. Lo short movie dedicato al tema dell'immigrazione è il primo dei due progetti di co-produzione italiana ai quali ha preso parte recentemente l'autore californiano premiato dall'Academy Awards nell'ottobre 2018 per la sceneggiatura di "Chiamami col tuo nome". La partecipazione ad "American Marriage" di James Ivory, va a confermare il grande feeling che l'autore di "Camera con vista" ha sempre avuto con la cinematografia Made in Italy dal profilo internazionale e che ha generato diversi progetti, tra i quali il film attualmente in post-produzione "Dance again with me Heywood!" diretto dal regista napoletano Michele Diomà ed interamente girato a New York. Tra gli ospiti del festival diretto da Silvia Bizio e Gianvito Casadonte, anche i premi Oscar Oliver Stone e Nicole Kidman.