Forum Unesco Fabriano,città ideale-reale

FABRIANO (ANCONA), 21 GIU - "La città ideale ora è reale". E' l'incipit con il quale Francesca Merloni, Ambasciatrice di Buona volontà dell'Unesco, vera artefice dell'approdo a Fabriano (Ancona) della 13/a Annual conference delle città creative, descrive un "bilancio sicuramente positivo". Le cifre sono importanti. Oltre 7mila presenze finora nella Pinacoteca di Fabriano per ammirare la Madonna Benois l'opera, proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo in Italia dopo 35 anni e ancora visitabile sino al 30 giugno. 400 i delegati tra Focal Point Unesco, sindaci, vice sindaci, rappresentanti politici, artisti provenienti da 65 Paesi nel mondo in rappresentanza di 159 città: hanno potuto conoscere l'intera regione, in occasione de "Le città dell'Orsa". Infine 23 mostre, 20 spettacoli, 11 concerti, 24 conferenze, quattro laboratori sparsi nelle piazze di Fabriano e nei Padiglioni della creatività a cui hanno partecipato delegati e visitatori provenienti da tutta Italia con piena soddisfazione di commercianti e ristoratori.