Musica e poesia su palco galleggiante

CAGLIARI, 21 GIU - Una piattaforma ultratecnologica galleggiante sullo specchio d'acqua antistante l'edificio Sali Scelti nel Parco di Molentargius. Su questo palco insolito, domenica 30 giugno alle 21, si mescoleranno poesia, musica, danza e giochi di luci per "Bentu de notas", spettacolo multimediale nel cuore di un'oasi naturalistica conosciuta ai più per essere diventata negli anni habitat e zona di ripopolamento dei fenicotteri. Protagonisti l'attrice Caterina Murino, il chitarrista e direttore artistico Cristian Marcia, la danzatrice francese Elodie Sicard, l'ensemble di sole chitarre Meras Notas, composto da Marcia, Nicola Demontis, Gabriele Lippolis, Riccardo Granata. Il progetto nasce da un'idea di Marcia, autore anche delle musiche. Regia e testi sono di Orlando Forioso. Una serata ricca di suggestioni ispirate dagli scritti del Premio Nobel per la Letteratura, Grazia Deledda.