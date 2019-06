Ciak Summertime da 3 metri sopra cielo

ROMA, 21 GIU - Sono partite a Ravenna le riprese di Summertime, la nuova serie originale Netflix, prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios -, una moderna love story tratta dall'opera letteraria "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia. La serie sarà disponibile, nei 190 paesi in cui il servizio è attivo, nel 2020. Summertime è una moderna storia d'amore, ambientata durante l'estate, sulla costa adriatica. Un'attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell'estate. Nel cast Coco Rebecca Edogamhe, al suo esordio, darà il volto a Summer, Ludovico Tersigni (SKAM Italia) è Ale. Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) è Dario