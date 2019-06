Al via l'estate di Musica per Roma

ROMA, 21 GIU - E' un'estate all'insegna della grande musica quella organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. Il 23 giugno all'Auditorium Parco della Musica si inaugura con il concerto dei Maneskin (in replica il 24) la nuova edizione del Roma Summer Fest mentre il 24 giugno apre a ritmo di tango la stagione estiva della Casa del Jazz Summertime 2019. Oltre 60 concerti e spettacoli in tutto in cui si potranno ascoltare dal vivo alcuni dei più importanti nomi della musica rock, pop, jazz, italiana e internazionale e assistere agli spettacoli musicali di alcuni tra gli attori italiani più amati. "Quasi due mesi di musica - dichiara Aurelio Regina presidente della Fondazione Musica per Roma - per due venue importanti e simboliche come l'Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz. Roma Summer Fest e Summertime 2019 andranno a comporre insieme una programmazione di altissimo livello che rafforza l'immagine della nostra capitale in Italia e all'estero e rende Roma una delle capitali mondiali della musica".