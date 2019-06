Scuola Specializzazione Beni Musicali

TORINO, 21 GIU - Partirà nell'anno accademico 2019/2020, all'Accademia di Musica di Pinerolo, la prima Scuola in Italia di Specializzazione Post Laurea in Beni Musicali Strumentali riconosciuta dal Miur. Nata su progetto dell'Accademia di Musica, tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, la Scuola biennale di Specializzazione rilascia un titolo riconosciuto dal Miur equipollente alle Scuole di specializzazione in Beni Musicali. Vi possono accedere quanti sono in possesso di diploma accademico di secondo livello rilasciato dagli Istituti Superiori di studi musicali (Conservatori ed ex Imp) e dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o equipollenti o dei titoli stranieri riconosciuti equipollenti. "In questo modo ci allineiamo al contesto internazionale", dice la direttrice dell'Accademia, Laura Richaud.