Lina Wertmuller Walk of Fame a Hollywood

ROMA, 21 GIU - Dopo l'Oscar alla carriera che le sarà consegnato il 27 ottobre, per Lina Wertmuller arriva un altro riconoscimento in America: la stella sulla Hollywood Walk of Fame. "Un traguardo di cui siamo orgogliosi con l'Istituto Capri nel mondo e Accademia internazionale Arte Ischia. Evviva Lina, evviva il cinema italiano", ha commentato Pascal Vicedomini che con le due istituzioni ha promosso il riconoscimento per la regista.