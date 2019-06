Cenerentola in biblioteca Congresso Usa

NEW YORK, 21 GIU - "Cenerentola" sbarca alla biblioteca del Congresso americano. Il film di Walt Disney del 1950 è stato nominato per entrare a far parte del prestigioso National Film Registry, del quale fanno parte alcuni dei capolavori più simbolici del cinema Usa. "Ha avuto un impatto a livello culturale talmente importante che ancora se ne parla dopo quasi 70 anni" ha commentato Mary Walsh, responsabile della Disney Animation Research Library.