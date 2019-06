Imola, Mario Biondi gratis all'Autodromo

IMOLA (BOLOGNA), 20 GIU - Mario Biondi sarà protagonista domenica 14 luglio (ore 21) di un concerto a ingresso gratuito all'Autodromo internazionale 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola. Promosso da Comune e Gruppo Hera, lo spettacolo si inserisce per l'artista tra due festival internazionali in Spagna e Lettonia e arriva a poco più di un mese dall'uscita, a sorpresa, del nuovo singolo 'Sunny days', in duetto con l'astro nascente jazz Cleveland P.Jones. "Desideravamo fortemente regalare a Imola un altro momento di grande musica dopo il successo della 24/a edizione di 'Imola in Musica' - dice la sindaca Manuela Sangiorgi - L'abbinamento con l'Autodromo è stato naturale nella volontà di ripercorrere la straordinaria storia dei grandi appuntamenti live tenuti nel circuito e insistere nella polivalenza di una struttura sportiva dall'enorme potenziale logistico". "Un evento gratuito - aggiunge Giuseppe Gagliano, direttore centrale relazioni esterne Hera - che consente a tutti l'accesso ad una offerta artistica di alto livello".