Guido Guidi al Man di Nuoro

NUORO, 20 GIU - Immagini in bianco e nero della Sardegna anni '70 e opere a colori degli anni 2000: un racconto antropologico e paesaggistico in 250 scatti inediti nella mostra dedicata a Guido Guidi, uno dei più significativi protagonisti della fotografia italiana del secondo dopoguerra, al Man di Nuoro. L'esposizione, dal 21 giugno al 20 ottobre, si dipana nei quattro piani del Museo d'Arte nuorese, suddivisi in base alla cronologia dei due viaggi dell'autore in terra sarda. "Si tratta della prima retrospettiva mai dedicata da un museo italiano all'opera di Guidi, seguito invece da importanti musei francesi e americani", ha spiegato il direttore del Man, Luigi Fassi, in occasione dell'apertura alla stampa della rassegna curata da Irina Zucchi Alessandrelli. "Sono fotografie inedite, ristampate dall'artista, dal Man e dall'Isre, che hanno coprodotto la mostra - sottolinea Fassi - Il percorso espositivo è un'occasione unica per riscoprire il rapporto di Guidi con la Sardegna