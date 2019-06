Empire di Benassi a Palazzo Altemps

ROMA, 20 GIU - Seimila mattoni in terracotta, accatastati in pancali. Due in lega di bronzo e oro. A dialogare con le linee perfette dell'arte antica. È Empire, come la grande scritta che campeggia su ogni mattone, progetto di Elisabetta Benassi, fino all'1/9 esposto nel cortile interno di Palazzo Altemps, dopo aver vinto il bando Italian Council 2018, ideato dalla Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane del Mibac. Promosso dal Museo nazionale romano con la Pontificia Accademia dei virtuosi al Pantheon, Empire rimanda a fasti e nefasti dell'Impero romano, ed è composto da mattoni realizzati in Gran Bretagna da una fornace della Royal Forest of Dean nel Gloucestershire, sul modello di esemplari utilizzati a metà '900 negli Usa. A luglio debutterà invece a Palazzo Massimo il secondo progetto vincitore del bando per il Museo nazionale romano: un'opera in pasta di vetro di Diego Perrone.