A Giffoni i 20 anni di Spongebob

SALERNO, 20 GIU - Nickelodeon celebra 20 anni di SpongeBob SquarePants con il "Best Year Ever", un tributo a una delle serie televisive e personaggi più iconici mai creati. Sabato 20 luglio, nel corso della 49/a edizione del Giffoni film Festival (Giffoni Valle Piana - Salerno), sarà trasmesso l'episodio speciale "SpongeBob, una grandiosa festa di compleanno". SpongeBob è stato lanciato il 17 luglio del 1999 e negli ultimi 20 anni ha regnato come serie animata numero uno per bambini. Ma negli anni SpongeBob si è sempre più affermato come personaggio e icona pop, amato da tutte le generazioni, creando un universo di personaggi, slogan e meme di cultura pop, uscite teatrali, prodotti di consumo, calcando le passerelle delle fashion week internazionali, vincendo un Tony award con il musical di Broadway e creando una base di fan a livello mondiale di oltre 51 milioni di follower sulla pagina facebook dedicata.