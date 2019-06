Ciak in Irlanda prequel Trono di spade

NEW YORK, 19 GIU - Sono iniziate in Irlanda del nord le riprese per il prequel di 'Trono di Spade'. Lo scrive Cnn citando il Belfast Telegraph. La fortunata serie in onda su Hbo aveva già visto realizzare in Irlanda del nord scene come 'Le nozze rosse' e la 'Battaglia dei bastardi'. La produzione ancora non ha scelto un titolo per il prequel, tuttavia è ambientato mille anni prima gli eventi raccontati nella serie tv. L'ultimo episodio di Trono di Spade è stato visto da oltre 19 milioni di telespettatori.