Mario Soldati, omaggio Cirio sulla tomba

TORINO, 19 GIU - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha reso omaggio alla tomba di Mario Soldati nel ventennale della morte. A riceverlo, all'ingresso del Cimitero Monumentale di Torino, è stato il professor Pier Franco Quaglieni, direttore e cofondatore insieme a Soldati e Arrigo Olivetti del Centro Pannunzio. Con Quaglieni i dirigenti del Pannunzio, di cui Soldati fu presidente per oltre vent'anni, e Giampiero Leo, vincitore del premio Mario Soldati per la cultura 2019. "Ho voluto rendere omaggio come presidente della Regione a un grande torinese che ha sempre sentito fortemente il legame con la sua terra - ha detto il presidente Cirio -. Un legame che si ritrova costantemente nei suoi libri e nei suoi film". Il figlio Giovanni Soldati, impossibilitato ad intervenire per ragioni di salute, ha inviato un messaggio di ringraziamento per la cerimonia.