Scala,sindacati chiedono incontro a Sala

MILANO, 19 GIU - Dopo la notizia che il cda della Scala ha scelto il nuovo sovrintendente, Dominique Meyer, Cgil, Cisl, Uil e Fials hanno scritto una lettera chiedendo un incontro urgente al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è presidente del teatro. Nella richiesta, i sindacati - che non hanno mai nascosto di vedere di buon grado una proroga all'attuale sovrintendente Alexander Pereira - ricordano che Sala aveva preso l'impegno di tenerli informati e di reincontrarli "prima di assumere decisioni". "Come rappresentanti dei lavoratori - sottolineano - vorremmo conoscere le motivazioni che hanno portato il cda a questa scelta e poter dire la nostra", "a prescindere dai nomi e dai profili, in merito a quale modello di Teatro si vuole e/o si sta progettando per il futuro e quali linee guida su programmazione, organici, risorse, modello organizzativo, nuovo centro di produzione" e così via.