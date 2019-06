Berton,piatto con ketchup per Ed Sheeran

MILANO, 19 GIU - Il ketchup gli piace talmente tanto che si è tatuato la marca della sua salsa preferita su un braccio. Dopo averlo chiesto in un ristorante stellato, con grave disappunto dello chef, Ed Sheeran - in concerto stasera allo stadio San Siro, a Milano - ha capito che era ora di far qualcosa per sdoganare il condimento da patatine fritte fuori dai fast food. Ha contattato la Heinz, le ha proposto di diventare loro testimonial e interprete dello spot in cui racconta le sue disavventure nei locali a 5 stelle. Ora, per il suo arrivo a Milano, il superchef Andrea Berton ha allestito nel suo ristorante una teca da aprire 'In case of Ed' che contiene, ovviamente, l'amatissimo ketchup. Non un qualsiasi Ketchup, ma le bottiglie ufficiali di Edchup, nate dalla fusione di Ed e Heinz TK in una emoji. Per salutare l'arrivo della popstar inglese e del suo 'Divide tour', Berton ha anche ideato un piatto in suo onore, la "Pancetta di maialino con panizza e Ketchup Heinz" che sarà nel menùfino al 30 giugno.