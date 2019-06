Aladin, Cucciari, Brignano al Brancaccio

ROMA, 18 GIU - ''Aladin - Il musical geniale'', nella versione ''commedia degli equivoci'' firmata da Maurizio Colombi e il ritorno di un evergreen come ''Aggiungi un posto a tavola'' di Garinei-Giovannini-Fiastri, ancora con Gianluca Guidi nella tonaca di Don Silvestro. E poi ancora le piume e lustrini del pluripremiato ''Kinki Boots'', sulle note di Cindy Lauper e la regia di Claudio Insegno, o le risate di ''Che disastro Peter Pan'' direttamente dal West End londinese. Fino a Enrico Brignano ''Innamorato perso'', Geppy Cucciari ''Perfetta'', Neri Marcorè nel ''Tango del calcio di rigore'', le risate di Panariello, Conti e Pieraccioni in show, Roberto Vecchioni e i 25 anni degli Stomp. E' la nuova stagione del Brancaccio, al via dal 2/10. ''Dopo 47 anni - dice il direttore Alessandro Longobardi - abbiamo recuperato il secondo anello con lavori importanti che ci hanno restituito un teatro bellissimo. Inuaguriamo anche i giardini per il progetto Brancaccio E-State con noi e il campus per i giovani Esta(R)te''.