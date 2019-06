Cristiano De André-Pfm insieme per Faber

MILANO, 18 GIU - Cristiano De André e la Pfm - Premiata Forneria Marconi per la prima volta insieme in un concerto dedicato a Faber. L'appuntamento è per il 29 luglio all'Arena di Verona. La prog band italiana più famosa al mondo e il cantautore si alterneranno sul palco con le rispettive performance e condivideranno una lunga terza parte finale di un concerto omaggio a‪Fabrizio de André: "Pfm Premiata Forneria Marconi‬-‪Cristiano De André‬cantano Fabrizio". Il concerto è prodotto da D&D Concerti e da BMU, in collaborazione con DuemilaGrandiEventi, VentiDieci e Verona Eventi, con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André. Entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia del cantautore genovese, dandole una nuova veste musicale. La PFM salì sul palco insieme a Fabrizio de André nel 1978, mentre suo figlio Cristiano ne condivise il palco nel 1996, nell'ambito del tour di "Anime Salve".