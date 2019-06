Esce il 5/7 compilation Umbria Jazz 19

PERUGIA, 18 GIU - Da venerdì 5 luglio sarà disponibile la compilation Umbria Jazz 19, in pre-order già da sabato 8 giugno. Per il quinto anno consecutivo Warner Music Italy pubblica la compilation ufficiale del festival Jazz - che quest'anno celebra, tra l'altro, il suo 46/o anniversario - tra i più apprezzati a livello internazionale. La doppia raccolta presenta alcuni tra i protagonisti dell'edizione che si terrà a Perugia dal 12 al 21 luglio. Tra questi, e solo per citarne alcuni, Gino Paoli con Danilo Rea, Paolo Fresu & Lars Danielsson, Diane Krall, George Benson, Chick Corea, Kamasi Washington, Joachim Kühn, Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello, e molti altri ancora, per due ore di musica di altissimo livello. La versione su Cd - riferisce UJ - è prevista in uscita nelle edicole in contemporanea con Mondadori.