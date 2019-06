Tolfa Jazz, dalla parata in rosa a Rea

ROMA, 17 GIU - La "Parata in Rosa" per la lotta ai tumori del seno (in partnership con Susan G. Komen Italia) con più bande musicali che si uniranno per invadere le strade, con balli e colori per ricreare l'atmosfera del Mardi Gras neworleansiano aprirà la 10/a edizione del Tolfa Jazz Festival, tre giorni di musica e eventi gratuiti, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, nel segno dello "Spirit of New Orleans". Tra i protagonisti dei concerti ci sono Timothy Martin con Amazing Grace Gospel Choir & Purple Voices; Danilo Rea, in 'piano solo'; dai capisaldi del jazz alle canzoni italiane e le arie d'opera; la jazz-band norvegese Fjord og Fjell; Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso sextet in "Storyville Story": un percorso alla scoperta di New Orleans; il trio di Gloria Turrini in "G and The Doctor (s)"; Leon Beal con Sax Gordon & Luca Giordano Band. Tra gli altri appuntamenti del Festival diretto da Alessio Ligi, la 'Disney Parade' accompagnata dalle musiche della Tiger Dixie e gli Incontri di jazz.