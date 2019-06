In radio singolo Elisa e Imagine Dragons

ROMA, 17 GIU - Esce in tutto il mondo "Birds", il singolo nato dalla collaborazione tra Elisa e la band americana Imagine Dragons, tuttora presente nella classifica italiana dei dischi più venduti con tre album: Origins" (alla posizione n. 26), "Evolve" (alla n.44) e "Night Visions" (alla posizione n.81). Birds sarà disponibile da giovedì 20 giugno in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. L'artista italiana è reduce da un periodo di successi. Scelta da Tim Burton per cantare e doppiare nel film targato "Dumbo" (dopo aver collaborato nel 2012 con Quentin Tarantino), voluta da Save The Children come Ambassador nell'anno del suo 100/o anniversario e omaggiata dalla Mattel con una Barbie con le sue sembianze come modello di valori positivi per le bambine di oggi, Elisa ha conquistato il disco Platino per l'album Diari Aperti, il Doppio Platino per il singolo Se piovesse il tuo nome (al n.1 dell'airplay per 9 settimane) e ancora il Platino per il secondo singolo Anche Fragile.