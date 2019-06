Cenerentola in India è favola sociale

ROMA, 17 GIU - Distribuito da Academy Two, arriva nelle sale italiane il 20/6 uno dei film scoperti un anno fa dalla Semaine de la Critique del Festival di Cannes: Sir - Cenerentola a Mumbai, opera d'esordio della regista indiana Rohena Gera. E' una fiaba, ispirata alla molto europea ricerca della felicità da parte di Cenerentola, ma condita con spezie piccanti e colorati sottotesti sociali. Molti dei disagi e delle insofferenze del protagonista di SIR (il giovane Ashwin che fa ritorno nella gabbia dorata della sua famiglia benestante dopo l'annullamento del matrimonio) sono gli stessi vissuti da Rohena quando ha dovuto fare i conti con la realtà sociale dell'India di oggi, rigidamente divisa da caste, differenze di classe, tradizioni difficili da abbattere. Nel palazzo di Ashwin va servizio la giovanissima e romantica Ratna, che proviene dalla campagna. L'attrazione tra i due è pari a quella tra il Principe e Cenerentola, ma far sì che la fiaba arrivi allo stesso lieto fine sarà ben più arduo per i due promessi sposi.