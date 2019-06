Evan Peters premiato al Gff

NAPOLI, 17 GIU - Evan Peters sarà uno degli ospiti della 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Il giovane attore americano farà tappa al festival del cinema per ragazzi il prossimo 23 luglio. Nell'occasione sarà premiato con il Giffoni Experience Award. L'artista è conosciuto per i suoi molteplici ruoli nella serie American Horror Story, in Pose e per il ruolo del mutante Quicksilver nel franchiseX-Men, con i film X-Men - Days of a future past, X-Men Apocalypse e X-Men - Dark Phoenix, in cui ha recitato accanto a star del calibro di Hugh Jackman, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence. Prossimamente l'attore sarà protagonista nel film di Unjoo Moon I Am Woman.