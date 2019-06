Ed Sheeran incanta il pubblico romano

ROMA, 17 GIU - Seconda tappa italiana da tutto esaurito del tour europeo di Ed Sheeran il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo Firenze anche nella capitale il bravo ragazzo dai capelli rossi ha dispensato tanto romanticismo per i 60mila spettatori, per la maggior parte ragazzi giunti da ogni parte d'Italia ad ascoltarlo. "Ho cominciato nei piccoli club - ha detto durante il concerto -. Non avrei mai immaginato un giorno di cantare davanti a tutte queste persone". Armato solo delle sue chitarre e delle pedaliere, riesce benissimo a tenere il pubblico, grazie soprattutto alla sua inconfondibile voce. A partire da "Castle on the hill", brano con cui dà il via al concerto, fino alle più frizzanti "Shape of you" e "You need me, I don't need you", cantate nel bis con la maglietta azzurra della nazionale italiana addosso. Un ora e mezza, 18 brani, per ripercorrere tutto il repertorio.