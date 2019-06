Torna Caccia al ladro, ma in tv

CAGLIARI, 17 GIU - Paramount Network, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, ha presentato in anteprima mondiale alla seconda edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si è chiusa ieri sera, il primo episodio di 'Caccia al ladro' la nuova serie prodotta da Viacom International Studios in dieci episodi, che in Italia sarà in onda su Paramount Network dal 31 luglio, sul canale 27 del digitale terrestre e di Tivùsat. L'inedita serie tv, scritta da Javier Olivares e tratta dal film capolavoro To catch a thief di Alfred Hitchcock, segue le vicende di un ex ladro di gioielli soprannominato 'The Cat', il quale sarà chiamato a scoprire l'identità del misterioso truffatore che agisce a suo nome. Alle rapine e agli enigmi da risolvere si aggiunge la storia d'amore tra i due protagonisti, interpretati dall'attore argentino Pablo Echarri e dall'attrice spagnola Alexandra Jiménez.