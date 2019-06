Verdi di Trieste, Turandot in Giappone

TRIESTE, 17 GIU - Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste porterà la Turandot in Giappone per le Olimpiadi del 2020. E' quanto prevede l'accordo siglato nel capoluogo giuliano dal direttore generale della Fondazione, Antonio Tasca, e dal presidente della Kitakyushu City Opera, Gudo Hasui, con cui viene rinnovata per altri tre anni, fino a luglio 2022, la convezione con l''Opera nipponica situata sull'isola di Kyushu, nell'ambito dell'attività internazionale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. L'intesa prevede inoltre l'ospitalità a Trieste della compagnia nipponica per consentire agli artisti di conoscere il modello produttivo del Teatro Lirico e di approfondire la tradizione operistica italiana. (ANSA).