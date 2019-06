'Pets 2' resta al vertice incassi

ROMA, 17 GIU - E' ancora saldo al primo posto il cartoon 'Pets 2 - Vita da animali' nella classifica Cinetel del week end. I simpatici cagnolini di Chris Renaud incassano in due settimane 2.118.949 di euro. Sale dal terzo al secondo posto X-Men: Dark Phoenix, con Jennifer Lawrence e Michael Fassbender che incassa in questo fine settimana 510.350 euro per un totale in due settimane di 1.802.635 euro e slitta al terzo posto 'Aladdin', il live-action della Disney che in quattro settimane ha ottenuto 13.955.520 euro. 'Il Traditore' di Marco Bellocchio, presentato a Cannes, mantiene la quarta posizione e con altri 248.202 euro porta a 3.976.133 l'incasso in quattro settimane. Debutto al quinto posto per 'I morti non muoiono', l'incursione nel pianeta horror tra gli zombie di Jim Jarmusch con Tom Waits e Tilda Swinton, che ha aperto l'ultimo festival di Cannes e incassa 230.338 euro. New entry al settimo posto per 'Il grande salto' di e con Giorgio Tirabassi e con Ricky Memphis, che incassa in quattro giorni 148.767 euro.