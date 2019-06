Diaco, con Io e te racconto le emozioni

ROMA, 16 GIU - 'Io e te'. Come recita la canzone di Vasco Rossi. Ma anche come un incontro a due, in cui ci si racconta l'intimità, delicata, dei sentimenti. È il nuovo spazio del pomeriggio di Rai1, che vede la prima volta Pierluigi Diaco padrone di casa assoluto di un programma della rete ammiraglia, dal 17 giugno, dal lunedì al venerdì alle 14. Il nuovo programma, racconta, "è nato da un sabato pomeriggio trascorso insieme al direttore di Rai1 Teresa De Santis e dal nostro comune amore per la musica e la radio". Non a caso l'idea del titolo arriva da una canzone, 'Come nelle favole' di Vasco Rossi, che è anche un po' l'umore di questo spazio pensato all'insegna della complicità tra il narratore-investigatore delle emozioni Diaco e il pubblico. Più la cifra femminile di due compagne di viaggio come "la regina della tv" Sandra Milo e la "regina dei sorrisi" Valeria Graci. "Vorrei cogliere il momento per fare una televisione garbata, gentile, elegante, dolce, anche nel vocabolario", sottolinea.