Darren Criss, mi piace comunicare

CAGLIARI, 15 GIU - Un vero sangue misto pieno di verve Darren Criss, attore e cantautore statunitense, nato a San Francisco nel 1987 da Cerina e Charles William Criss, rispettivamente di origini filippine e irlandesi. Camicia jeans e smalto bianco sulle unghie delle mani, incontra i giornalisti al Filming Sardegna Festival. L'ambizione principale? "Comunicare sia recitando che con la musica. Mi piace incontrare tante persone, la mia ossessione è sempre stata quella di comunicare, mettere insieme le persone". Star di 'Glee' e del musical 'Harry Potter', grazie al ruolo di Andrew Cunanan nella seconda stagione di American Crime Story si è portato a casa tutti i principali premi: un Emmy Award, un Golden Globe, un Critics' Choice Award e uno SAG Award. E ora per lui lo sbarco al 'cinema-cinema': sarà infatti nel prossimo film bellico di Roland Emmerich, 'Midway'. "E' la mia prima volta in un grande film. Sono poi cresciuto con le opere di questo regista - spiega - ed è davvero incredibile che adesso reciti per lui".