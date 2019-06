Gere ospite alle 'Giornate' di Maratea

POTENZA, 15 GIU - Richard Gere sarà il superospite dell'undicesima edizione de "Le Giornate del cinema lucano-Premio internazionale Basilicata", in programma a Maratea (Potenza) dal 23 al 27 luglio. E nella Perla del Tirreno ci sarà spazio anche per celebrare i dieci anni del film di Rocco Papaleo "Basilicata coast to coast". Tra gli altri ospiti della manifestazione - organizzata dall'Associazione Cinema Mediterraneo, in collaborazione con la Lucana Film Commission - vi saranno Toni Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo e i registi lucani Fontana e Stasi.