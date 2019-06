Men in Black: International a Giffoni

NAPOLI, 15 GIU - L'attesissimo spin-off della serie cult Men in Black Men in Black: International sarà presentato in anteprima a pubblico e giffoners durante la giornata inaugurale della 49/a edizione del Giffoni Film Festival, il 19 luglio. Nel cast del film Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Laurent Bourgeois e Larry Bourgeois. Insieme a loro anche Emma Thompson e Liam Neeson. In serata è prevista anche una sorpresa che collega la presenza di Men in Black al Festival attraverso il tema principale della 49/a edizione, Aria. I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell'universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all'interno dell'organizzazione Men in Black. Diretto da Gary Gray e scritto da Art Marcum e Matt Holloway, Men in Black: International è basato sui fumetti di culto realizzati da Lowell Cunningham, e vede tra i produttori esecutivi anche Steven Spielberg.(ANSA).