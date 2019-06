Installazione racconta Leonardo-botanica

FIRENZE, 14 GIU - Un grande poliedro alto sei metri con all'interno un albero di gelso: è l'installazione, allestita in due notti di lavoro, in piazza della Signoria a Firenze che anticipa e presenta i contenuti della mostra 'La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e natura'. L'esposizione, che prenderà il via il 13 settembre nel Museo di Santa Maria Novella, è un tassello fondamentale nel percorso che la città ha dedicato alle celebrazioni leonardiane. L'ideazione e lo sviluppo del progetto sono state affidate a Stefano Mancuso, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale, Fritjof Capra, fisico e teorico dei sistemi fondatore e direttore del center for ecoliteracy a Berkeley in California, e Valentino Mercati, fondatore e presidente di Aboca. "Tutti parlano di Leonardo architetto, pittore, ingegnere ma pochi conoscono il Leonardo studioso e amante della botanica", ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella.