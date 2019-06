Lionsgate Con posticipato a settembre

ROMA, 14 GIU - Le numerose richieste arrivate dai fan di tutta Italia per incontrare i loro idoli delle serie tv al Lionsgates Con di Padova ha portato alla decisione di raddoppiare gli spazi e di posticipare la prima edizione dell'evento che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, anziché dal 21 al 23 giugno, come inizialmente previsto. L'evento occuperà non più uno, ma due padiglioni (l'11 e il 14) di PadovaFiere e i biglietti già acquistati restano validi anche per le nuove date. Lo comunica l'ufficio stampa della manifestazione spiegando che "la decisione è stata presa dagli organizzatori di Starjob Srl per garantire un assetto ancora migliore di attività e servizi. La notevole risposta del pubblico ha infatti cambiato le esigenze tecniche e reso necessario riformulare gli spazi". La formula dell'evento e gli ospiti restano invariati: si potranno incontrare attori internazionali come Iain Glen de Il Trono di Spade e il celebre fumettista Marvel Marco Checchetto.