A Piazza Vittorio, Mozart è pop

ROMA, 14 GIU - Nel giardino umbertino, cuore della Roma asiatica, araba e latino americana, babele di odori (anche quelli fetidi del degrado), profumi di spezie, voci di bambini con tratti somatici diversi, misteriosa dai tempi della Porta Magica è ambientato il film Il Flauto Magico di Piazza Vittorio, di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, un piccolo gioiello in otto lingue che mescola arte, musica, danza e cinema sulle note dell'opera di Mozart che qui diventa pop. Già a teatro l'Orchestra di Piazza Vittorio nel 2008 aveva portato il Flauto Magico e tanti anni ci sono voluti per trasformarlo in film senza perdere libertà assoluta di suoni e suggestioni. Ora il film, coproduzione italo-francese di Paco cinematografica con Rai Cinema, arriva in sala dal 20 giugno e potrebbe trovare nuove opportunità all'apertura scolastica di settembre perché avvicina a Mozart in un modo immediato e naturale. Partecipa alla sceneggiatura ed è anche l'unico attore professionista, Fabrizio Bentivoglio, nel ruolo di Sarastro.