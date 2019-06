30 anni di Musicultura, conduce Ruggeri

ROMA, 14 GIU - Musicultura festeggia 30 anni. E lo fa regalandosi una conduzione d'eccezione: saranno infatti Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko i padroni di casa delle tre serate del Festival della canzone popolare e d'autore, allo Sferisterio di Macerata il 20, 21 e 23 giugno (il 27 luglio andrà in onda su Rai3). Luca Bocchetti, Francesco Lettieri, Lo Straniero, Lavinia Mancusi, Paolantonio, Gerardo Pozzi, Enzo Savastano, Francesco Sbraccia sono gli otto finalisti. "Partecipai alla prima edizione di Musicultura - ricorda Ruggeri, con alle spalle già qualche esperienza tv, ma alla sua prima conduzione in Rai -. Già da allora si capiva che avrebbe avuto un futuro. Ed è la dimostrazione che il dualismo cultura e divertimento non ha senso di esistere". Tra gli ospiti, Daniele Silvestri, PFM, Angélique Kidjo, Morgan, Sananda Maitreya & The Sugar Plum Pharaohs, Quinteto Astor Piazzolla, Rancore, The Beatbox con Roma Philarmonic Orchestra, Giordano Bruno Guerri, The André, Coma_Cose, Andrea Purgatori, Carlotta Natoli.