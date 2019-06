Gué Pequeno, a sorpresa ep Gelida estate

ROMA, 13 GIU - La prima metà del 2019 è stata ricca di impegni, per Gué Pequeno: dal tour di Sinatra (con lo storico sold-out al Forum di Assago, che sbarcherà su Rai2 in uno special dal titolo Il Sinatra del rap, in onda giovedì 20 giugno), all'avventura come coach a The Voice of Italy. Mentre si prepara alle nuove date estive del tour Gué Pequeno - Summer 2019 il rapper, come sempre instancabile, annuncia a sorpresa un concept EP dal titolo Gelida Estate, in uscita il 21 giugno. Il lavoro è ispirato dalle atmosfere che dominano la stagione calda: dalle suggestioni latine alla dance anni '90, dalla afro-trap alle atmosfere eteree che fanno viaggiare la mente. Liriche affilate, beat originali (come quello di Montenapo feat. Lazza, il primo singolo estratto, firmato dai 2nd Roof, che campiona la storica hit dance Gipsy Woman di Crystal Waters) e ospiti internazionali (come il rapper tedesco-marocchino Farid Bang).