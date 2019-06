Longoria, viva la sorellanza tra donne

CAGLIARI, 13 GIU - Eva Longoria, 44 anni, per molti sempre Gabrielle Solis, ovvero la più disinvoltamente femminile tra le quattro protagoniste della serie Desperate Housewives - è alla seconda edizione del Filming Italy Sardegna Festival, dove riceve il premio Humanitarian Filming Italy Award. Longoria, co-fondatrice di #TimesUp, racconta il suo impegno a favore dei diritti delle donne. "Hollywood continua a essere una società patriarcale. Le donne non riescono ad avere una seconda opportunità se un film non va bene. E non ti pagano poi come i colleghi maschi. #MeToo e #TimesUp hanno fatto però sì che ora le donne parlino tra loro. Abbiamo ormai una sorellanza meravigliosa, ma il problema dei compensi rimane". L'attrice sarà nel dramma romantico 'Sylvie', poi in 'Dora e la città perduta' con Benicio Del Toro e, infine, in 'All-Star Weekend' di Jamie Foxx e si misurerà nella regia con la commedia '24-7' che ha nel cast, oltre a lei, anche Kerry Washington.