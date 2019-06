Torna Festa della Musica, 10mila eventi

ROMA, 13 GIU - Torna anche quest'anno la Festa della Musica, che come da tradizione si festeggerà in tutta Italia il 21 giugno, giorno del Solstizio d'estate. Tema di quest'anno la "Musica fuori Centro", con Matera Capitale europea della Cultura 2019 scelta per il concerto finale che vedrà salire sul palco Roberto Vecchioni, testimonial della manifestazione, con l'Orchestra di Piazza Vittorio. Ma sono più di 10mila gli eventi in programma in 630 città, per oltre 45mila artisti coinvolti (per i quali la Siae ha previsto la tariffa simbolica di 1 euro per il diritto d'autore). Con la musica a contaminare i luoghi più diversi e lontani tra loro: concerti e spettacoli animeranno musei, biblioteche, ospedali, parchi, giardini, piazze, case circondariali, archivi, strade, palazzi storici. La musica risuonerà anche nei lunghi corridoi di 16 aeroporti, nei licei musicali, nei conservatori e negli istituti italiani di cultura all'estero. Una festa, alla quale aderiscono ben 826 organizzazioni, sempre più permeata sul territorio.