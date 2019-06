Con Beethoven Filarmonica in 'Champions'

MILANO , 13 GIU - È Ludwig van Beethoven, a 250 anni dalla nascita, il filo conduttore della prossima stagione della Filarmonica della Scala che il prossimo anno, oltre ai consueti dieci concerti al Piermarini, ha in programma una fitta serie di appuntamenti in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo: dalla Elbphilharmonie di Amburgo alla Philharmonie di Parigi fino al Musikverein di Vienna, la sala dove ogni anno si tiene il concerto di Capodanno e dove la Filarmonica si esibirà in tre distinti concerti. Insomma, facendo un paragone calcistico si può dire che la Filarmonica gioca ormai in Champions. "Stiamo avendo un riconoscimento all'estero continuo" ha sottolineato Riccardo Chailly, che da quando è direttore principale ha guidato l'orchestra in 80 concerti di cui 48 in tournée. Un successo confermato e rafforzato anche dalle incisioni, ultime in ordine di tempo quelle dedicate a Ottorino Respighi e il Fellini album con le musiche di Nino Rota.