Ylenia Lucisano, mie canzoni dai sogni

MILANO, 13 GIU - S'intitola 'Punta da un chiodo in un campo di papaveri' il nuovo album firmato dalla cantautrice Ylenia Lucisano. Anticipato in radio dal brano 'Non mi pento', tutt'ora in programmazione, il lavoro al completo è composto da una scaletta di undici canzoni, da 'A casa di nessuno' a 'Ti sembra normale?', che riassumono il modo di fare musica della voce calabrese che nei mesi scorsi ha aperto anche un concerto di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma e ha suonato sul palco del concerto del Primo Maggio. "Le mie canzoni nascono anche da sogni - ha spiegato la cantautrice - e voglio dare loro il tempo necessario per fare il giusto percorso".